Ag. Lautaro: "L'Inter ci ha offerto il rinnovo, ma al momento stiamo bene così"

vedi letture

Ai microfoni del quotidiano spagnolo Sport, Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha fatto un punto sull'argentino, tra una possibile cessione al Barcellona e il rinnovo con l'Inter: "Siamo molto tranquilli, dobbiamo risolvere per primo la situazione dell'Inter, però è chiaro gli piacerebbe giocare nel Barcellona. A chi non piacerebbe? E' uno dei due club più grandi del mondo ma nessuno mi ha chiamato. Ho un buon rapporto con Alemany, però non c'è nulla, non ci stiamo pensando ora. Lautaro è pronto ad ogni sfida, è un giocatore che può affrontare qualsiasi responsabilità. Non so cosa sia successo l'anno scorso con Lautaro, mi ha raccontato che il suo ex agente gli aveva parlato del Barcellona ma è stato tutto un po' confuso. Il nostro lavoro ora è conoscere la situazione del progetto dell'Inter e ascoltare le offerte che arrivano. Ora stiamo bene come stiamo, poi vedremo. 90 milioni come prezzo? Mi pare esagerato. Tutto ha un prezzo anche se mi sembra che l'Inter non abbia parlato di cessione. Ma vedremo durante il mercato la situazione dell'Inter. Il rinnovo? Ce l'hanno offerto ma al momento abbiamo risposto che stiamo bene come stiamo".