Ag. Man e Mihaila: "Carli mi ha detto: 'Noi non vendiamo, anzi compreremo ancora'"

"Una cosa certa è che il Parma ripartirà dai giovani che resteranno tutti: da Man a Mihaila a Sohm". La frase di Marcello Carli, pronunciata prima della sconfitta di Torino, ha destato un po' di sorpresa tra i tifosi e gli addetti ai lavori convinti che sarà molto difficile trattenere i big in Serie A. L'agente di Dennis Man e Valentin Mihaila, Giovanni Becali, parla della fiducia espressa dal club per i propri assistiti: "Carli ha ragione e i due ragazzi sono sotto contratto con il Parma per altri quattro anni, non penso ci sia molto altro da dire - le parole del procuratore rumeno a ParmaLive.com -. Nel periodo di mercato vedremo se qualcuno si avvicinerà per fare una offerta al Parma e ai ragazzi, ma la società ha pieno diritto di far rispettare i contratti in essere, Dennis e Valentin sono obbligati a farlo. Per il momento i due ragazzi restano a Parma".

Ancora Becali: "Nell'ultima conversazione che ho avuto con Carli, roba di 4 o 5 settimane fa, mi ha detto: "Giovanni guarda che noi non vendiamo, anzi compriamo e compreremo ancora". Se ci sarà l'occasione sarà un piacere portare un altro giocatore a Parma".