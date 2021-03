Ag. Mandzukic: "Il finale di stagione consiglierà il Milan sul rinnovo di contratto"

Giovanni Branchini, agente di Mario Mandzukic, ha spiegato la situazione contrattuale del croato, ancora poco utilizzato al Milan, ai microfoni di Sky Sport: "Il contratto di Mandzukic è legato ad alcune condizioni. Ma quando ci sono degli infortuni che non permettono una valutazione a pieno del giocatore, nessuno vieta di portare avanti il rinnovo anche se non si verificano le condizioni contrattuali. Purtroppo per un infortunio non ha potuto essere d'aiuto fino ad ora, mi risulta che da settimana prossima torni ad allenarsi in gruppo e si deciderà a fine stagione se rimanere o fare un'altra scelta".