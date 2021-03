Ag. Mihaila e Man: "Krause? Straordinario. Dal punto di vista economico il Parma è a posto"

L'agente di Mihaila e Man, Giovanni Becali, ha rilasciato ai microfoni di ParmaLive.com una lunga intervista in cui parla dei suoi assistiti, soffermandosi anche sul presidente crociato, Kyle Krause, con cui ha avuto modo di parlare durante le trattative. Queste le sue ottime impressioni del numero uno crociato: "Straordinario. Una persona straordinaria. Ritorna in Italia dopo tre generazioni e investe un sacco di soldi per migliorare una squadra di Serie A, con l'intenzione di lasciarla ai nipotini. Me l'ha detto a più riprese: 'I miei nipotini saranno presidenti del Parma Calcio'. Penso che dal punto di vista economico il Parma non avrà più problemi, forse i problemi ce li avranno i dirigenti a stare al passo con le ambizioni del presidente. Credo che debba affidarsi a persone che conoscono il calcio italiano alla perfezione".