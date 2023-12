Ag.Pellegrini: "Passato alla Juve non felicissimo, era incompreso. Non vuole lasciare la Lazio"

Enzo Raiola ha rilasciato una intervista al 'Corriere dello Sport' e ha parlato del momento di Luca Pellegrini, terzino della Lazio tornato protagonista in Coppa Italia contro il Genoa dopo tante partite in cui il suo nome non è stato inserito tra gli undici titolari: "Viene da un passato alla Juve non felicissimo, era incompreso, si è sentito rinato alla Lazio. Dopo l’infortunio con l’Atletico, partita in cui aveva fatto bene, non ha più giocato perché Sarri ha fatto scelte dettate dall’equilibrio. Non ha mai messo in discussione il suo talento o il suo futuro. Senza nulla togliere alle decisione, è normale che Luca abbia sofferto le esclusioni per non poter dare a Sarri, che lo ha voluto, e alla Lazio, squadra del cuore, tutto ciò che sentiva. Le cariche di energia sono esplose. Guardavo la tv, mi ha colpito".

Sulla possibilità di un suo addio a gennaio: "Ad oggi non abbiamo mai pensato di cambiare progetto. Luca vuole giocare di più e questo se lo guadagnerà in campo, l’input c’è. Spera che Sarri tenga conto di più delle sue potenzialità. Ha caratteristiche di propensione all’attacco, può fare tutte le fasi".