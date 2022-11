Ag. Radonjic: "Buon inizio ma può crescere molto. Lui e il Torino sono perfetti l'uno per l'altro"

vedi letture

Nel corso della sua intervista a gazzetta.it, Darko Ristic ha parlato a lungo anche di Nemanja Radonjic, suo assistito che gioca nel Torino: "Siamo soddisfatti, Nemanja ha iniziato bene la stagione. Ma ti assicuro che può fare molto, molto meglio. Posso garantire che la Serie A deve ancora conoscere il vero Radonjic".

Quattro reti e due assist in sedici presenze: quanto può crescere ancora con Juric?

"Considerando che è appena arrivato, è già un ottimo rendimento. Ma mostrerà ancora le sue qualità. Soprattutto sotto la direzione di Juric, che è un ottimo allenatore".

Torino è il contesto giusto per un calciatore che ha il suo potenziale e vuole raggiungere definitivamente la maturità calcistica?

"Assolutamente sì. Il Torino è un club fenomenale in tutti i sensi. Penso che sia il club perfetto per Nemanja in questo momento, e credo anche Nemanja sia il giocatore perfetto per il Torino".