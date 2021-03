Aguero lascia il City e la dirigenza dell'Independiente lo chiama: "Torna a casa, Kun"

L'Independiente sogna un ritorno del Kun Aguero. Yoyo Maldonado, segretario tecnico del club, ha dichiarato in merito a Tribuna Roja: "Vorrei che il Kun Aguero tornasse in Argentina e giocasse per l'Independiente. Ha lasciato il nostro club e magari potremo convincerlo a tornare a casa. Ha avuto Falcioni come allenatore (l'attuale tecnico della prima squadra) e speriamo che torni da lui". Già in passato l'attaccante aveva espresso il desiderio di tornare a vestire la maglia della squadra che lo ha lanciato fra i professionisti, quando aveva solamente 15 anni.