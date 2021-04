Ajax-Roma 1-2, l'apertura di Algemeen Dagblad sugli olandesi: "Fa male"

vedi letture

"Fa male" titola stamane Algemeen Dagblad dopo la sconfitta dell'Ajax contro la Roma: "La semifinale è lontana per l'Ajax dopo la sconfitta contro la Roma. Prima Dusan Tadic sbaglia un calcio di rigore sull'1-0, poco dopo il portiere Kjell Scherpen commette un errore. Ora per la squadra di Erik ten Hag si fa dura in vista della trasferta in Italia".