Ufficiale Ajax, prosegue il matrimonio con Klaassen. Ufficiale il rinnovo fino al 2027

Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale dell’Ajax in cui viene ufficializzato il rinnovo di Davy Klaassen

L'Ajax ha raggiunto un accordo con Davy Klaassen per il un nuovo contratto. Il centrocampista ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2027.

Klaassen è nato il 21 febbraio 1993 a Hilversum. È cresciuto nell’Academy di Amsterdam e ha fatto il suo debutto il 22 novembre 2011, nella partita di UEFA Champions League contro l'Olympique Lione (0-0). Dopo la stagione 2016/2017, si è trasferito al club inglese Everton. Tra il 2018 e il 2020, il centrocampista ha giocato per il Werder Brema prima di tornare all'Ajax. Nell'estate del 2023 si è poi trasferito in Italia, dove il 32enne è diventato campione di Serie A con l'Inter. All'inizio della scorsa stagione, è tornato ancora una volta e si è unito alla prima squadra durante la preparazione per il campionato.

Klaassen ha giocato 356 partite ufficiali per la prima squadra dell'Ajax, segnando 101 gol e fornendo 52 assist. Ha vinto il titolo di campionato olandese con l'Ajax cinque volte (2012, 2013, 2014, 2021 e 2022). Inoltre, ha sollevato lo scudo Johan Cruijff nel 2013 e la Coppa dei Olanda nel 2021. Nel 2016 l'ex nazionale è stato nominato calciatore olandese dell'anno.

Il direttore tecnico Alex Kroes ha dichiarato: "È fantastico che possiamo tenere Davy al club più a lungo. È al top della forma e, con la sua enorme spinta, può guidare la squadra nei momenti in cui è necessario quel qualcosa in più. Ha talento nel puntare ed è un esempio di vero giocatore dell'Ajax, dotato di intelligenza calcistica. In breve, con tutta la sua esperienza, è una parte fondamentale di questa squadra, sia dentro che fuori dal campo".