"Al lavoro per tornare quelli di prima". Rivedi Kessie dopo il derby perso contro l'Inter

Il centrocampista del Milan, Franck Kessie, ha parlato nel post gara del derby perso contro l'Inter. Rivedi il video con le parole dell'ivoriano: "Dobbiamo pensare subito alla prossima partita, questa settimana non è stata a nostro favore. Adesso dobbiamo lavorare per tornare quelli dell'inizio dell'anno. Mi dispiace per i tifosi che ci hanno caritato: non è andata bene ma non dobbiamo mollare".