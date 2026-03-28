Al Napoli è scoppiato il caso Lukaku, i sospetti dal Belgio: "E se fosse una strategia del club?"

Dal Belgio rimbalza una lettura forte della situazione legata a Romelu Lukaku. Il quotidiano HLN apre con una tesi netta: dietro il caso non ci sarebbe solo la scelta dell’attaccante di allenarsi in patria, ma anche una strategia del Napoli orientata a una possibile separazione.

Lukaku ha deciso di restare in Belgio per seguire un programma personalizzato, convinto di poter recuperare più rapidamente. Una scelta accolta con comprensione dalla federazione, ma non dal club azzurro. “Sostengono che non stia rispettando gli accordi e che sia assente ingiustificato. Il Napoli è irritato, persino furioso”, si legge anche sul quotidiano belga.

HLN sottolinea come questa tensione sia stata amplificata mediaticamente, alimentando un’immagine negativa del giocatore: “Il Napoli ha trovato un pretesto per criticarlo. Si sta creando una narrazione precisa, forse il primo passo verso l’addio”. Sul tavolo c’è anche una valutazione economica: Lukaku ha ancora un anno di contratto con uno stipendio importante e, secondo alcuni osservatori, “questa stagione ha dimostrato che il Napoli e Conte possono fare anche senza di lui”.