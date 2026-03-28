Lukaku mette nel mirino il Mondiale, ma viene pagato dal Napoli. Così rischia di essere fuori rosa

Il caso Lukaku è esploso con forza in casa Napoli. Perché il belga ha ancora quindici mesi di contratto con gli azzurri, non gioca - o quasi - dall'inizio di questa stagione e ha deciso di rimanere in Belgio per curarsi al meglio... Con un Mondiale da giocare sembra che sia l'obiettivo ultimo per il centravanti simbolo di una generazione d'oro che non ha vinto ancora niente. Se è vero che nelle ultime settimane era tornato disponibile e ha raccolto solamente le briciole, appare chiaro che sia una situazione abbastanza esplosiva perché il rush di campionato non può reggersi solo sulle spalle di Hojlund.

L'altro ieri del resto il direttore sportivo della federazione belga ha fatto capire qual è lo scopo ultimo. "Lukaku ha scelto di sfruttare questo periodo per allenarsi e ottimizzare ulteriormente la sua condizione fisica. Non sono preoccupato per lui. Lukaku conosce perfettamente il suo corpo e sappiamo quanto tenga alla Nazionale. Aveva deciso di partecipare al ritiro, ma il suo obiettivo principale resta il Mondiale. Ha fatto una scelta difficile, ma che sicuramente è quella giusta: restare in Belgio per allenarsi al meglio. Sono certo che sarà pronto per il Mondiale".

Non è escluso che queste parole siano state una toppa ancora peggiore del buco. Perché Lukaku in questo momento percepisce uno stipendio che galleggia intorno agli 8 milioni di euro netti all'anno. Quindi la scelta di allenarsi per tornare al meglio nel breve-medio periodo - coincidente con il Mondiale - può avere fatto infuriare chi gli corrisponde un ingaggio sontuoso.