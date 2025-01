Alberto Costa subito a disposizione della Juve, Motta: "Sta molto bene, ha portato energia"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match col Milan, mister Thiago Motta ha parlato anche del nuovo acquisto Alberto Costa, terzino appena arrivato dal Vitoria Guimaraes e subito convocato per il 21° turno di Serie A. Queste le dichiarazioni in merito dell'allenatore della Juventus:

Come sta la squadra? Su Alberto Costa?

"La squadra sta bene e si stanno preparando per la prossima contro il Milan. Alberto sta molto bene e ha portato energia ed entusiasmo. Potrà aiutare la squadra".

Il mercato è un'opportunità o una minaccia?

"Il mercato lo conosciamo e fa parte del gioco. Andrea lo vedo molto bene e domani giocherà. Alberto fa parte del gruppo e aiuterà la squadra. Randal lo stiamo aspettando, se tutto ok domani sarà con noi".

Le ultime sulla Juventus in vista del Milan

La Juventus si troverà di nuovo di fronte il Milan a poco più di quindici giorni dalla bruciante sconfitta in Supercoppa. I bianconeri avranno voglia di fare bene e soprattutto vorranno dare seguito alla buona prestazione offerta contro l’Atalanta, ma con la speranza, stavolta, di vincere. Thiago Motta per questa sfida ritrova Dusan Vlahovic e potrà contare sul nuovo acquisto Alberto Costa. Mentre per Randal Kolo Muani bisognerà attendere che si sistemino alcune pratiche burocratiche. Sarà, invece, assente Francisco Conceicao che non è ancora al meglio. La Juventus, contro il Milan, ripartirà dal 4-2-3-1: in porta ci sarà Di Gregorio. In difesa sulla destra toccherà a Savona, in mezzo spazio a Gatti e Kalulu, mentre a sinistra giocherà Cambiaso che non sembra essere distratto dalle voci di mercato che lo vorrebbero al Manchester City. A centrocampo non dovrebbero esserci cambi e ci saranno Locatelli e Thuram, con Douglas Luiz e McKennie in panchina. Sulla trequarti a destra sarà confermato Yildiz, in mezzo si muoverà Koopmeiners, mentre sulla sinistra il dubbio è tra Nico Gonzalez e Mbangula. In attacco ci sarà il ritorno di Dusan Vlahovic.(da Torino, Camillo Demichelis)

