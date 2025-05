Alcaraz preferisce Lazio-Juve al ritorno in campo di Sinner: "colpa" di Patric

“Ho un amico che vive qui e gioca nella Lazio”. Carlos Alcaraz mantiene le sue promesse: il tennista spagnolo, attualmente al terzo posto nel ranking ATP, aveva annunciato che avrebbe seguito da vicino Lazio-Juventus, in ragione del suo rapporto con il difensore biancocelesti Patric.

Detto, fatto: Alcaraz è in questi minuti sugli spalti dello stadio Olimpico, tra gli spettatori della partita fra i biancocelesti di Baroni e i bianconeri di Tudor, un autentico scontro diretto per l’accesso alla prossima Champions League.

La presenza di Alcaraz in città è dovuta alla partecipazione agli Internazionali di tennis di Roma, la sua presenza allo stadio non è però altrettanto scontata. Alle 19, infatti, il Foro Italico registrerà il rientro in campo di Jannick Winner dalla squalifica. L’altoatesino sfiderà il tennista argentino Mariano Navone (99esimo in classifica ATP) sul Centrale e sarà l’evento di giornata. Alcaraz, però, preferisce il calcio per una sera.

