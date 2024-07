Ufficiale Alex Perez è dell'Inter. Depositato il contratto del difensore spagnolo, arriva dal Betis

Alex Perez è un giocatore dell'Inter. Il contratto del difensore classe 2006, in arrivo dal Real Betis, è stato infatti depositato in Lega Calcio. Il calciatore era sbarcato martedì a Milano per sostenere le visite mediche di rito prima di firmare il suo contratto con il club campione d'Italia e mettersi a disposizione di Simone Inzaghi per la stagione appena iniziata.

I dettagli dell'operazione.

Il giocatore appunto dal Betis in prestito con diritto di riscatto per una cifra superiore ai 500.000 euro e bonus legati alle presenze, ai quali si aggiungerà una percentuale sulla futura rivendita.

Chi è Alex Perez

Rischia di essere uno dei giovani più ambiti d'Europa: Alex Perez, difensore centrale classe 2005 del Betis, è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio spagnolo e il contratto in scadenza a giugno lo rende una preda davvero appetibile. Nato il 10 maggio 2006 a Madrid, ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Rayo Vallecano prima di trasferirsi al Betis nel 2022. Attualmente gioca per la squadra riserve del Betis, Betis Deportivo. Alto 1,93 metri, Perez è noto per la sua fisicità e abilità difensiva. Ha anche il passaporto mozambicano oltre a quello spagnolo.