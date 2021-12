Alex Sandro il declino alla Juventus ma il maxi ingaggio ne frena l'addio ai bianconeri

vedi letture

Alex Sandro è al centro del dibattito in casa Juventus. Il terzino brasiliano, spiega La Gazzetta dello Sport, è uno dei giocatori maggiormente involuti in questa stagione: la discesa dell'ex Porto è netta, l'addio non è da escludere ma guadagna 6 milioni di euro fino all'estate del 2023 ed è una riserva con uno stipendio insostenibile per il futuro bianconero. Ma, forse, anche per le eventuali pretendenti.