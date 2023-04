Alex Sandro scavalca Danilo per una maglia da titolare: le ultime sulla formazione della Juve

Terza sfida stagionale della Juventus contro la Lazio di Maurizio Sarri dopo le due vittorie precedenti dei bianconeri fra campionato e Coppa Italia. Allegri, che non ci sarà a causa di una sindrome influenzale, rilancia Szczesny tra i pali con Gatti, Bremer e Alex Sandro favoriti da centrali su Danilo che potrebbe godere di un turno di riposo. Il terzetto di centrocampo Fagioli-Locatelli-Rabiot viaggia ancora verso la conferma con Cuadrado sulla destra e con Kostic a sinistra. Grandi dubbi in attacco con Vlahovic, Di Maria e Milik in corsa per due posti dal primo minuto con Chiesa inizialmente dalla panchina.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Landucci.