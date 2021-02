Alla ricerca della luce dopo l'operazione: a San Siro alla Lazio serve un Luis Alberto al top

Il mago deve riaccendersi, svegliarsi dal torpore dopo l'operazione all'appendicite dello scorso 19 gennaio. Lo ha chiamato anche la Serie A, che sul proprio account Twitter ha postato un video di un gioco di prestigio dello spagnolo contro l'Atalanta. Ne ha bisogno la Lazio, domani protagonista a San Siro contro l'Inter (ore 20.45), in uno scontro diretto che peserà tantissimo nell'economia della lotta Scudetto e della corsa Champions. Se il 10 biancoceleste riuscirà a ritrovare la condizione e la fiducia di qualche settimana fa, Inzaghi può ben sperare. Se l'è coccolato, la tenuto e lo ha consacrato. Sa quanto è importante per la sua Lazio Luis Alberto , che aveva iniziato il 2021 alla grande con 3 gol in 4 partite, 5 nelle ultime 6 (contando anche quelle prima di Natale): per un totale di 6 centri e un solo assist, in Champions contro il Bruges. La doppietta nel derby del 15 gennaio sembrava lanciarlo verso un finale di stagione su livelli altissimi. Poi, lo stop improvviso. La corsa d'urgenza alla clinica Paideia per rimuovere l'appendicite e una settimana di riposo, prima di tornare ad allenarsi in gruppo.

Al suo rientro, il 31 gennaio con l'Atalanta, e domenica scorsa col Cagliari non era lo stesso Luis Alberto. "Non posso arrabbiarmi con lui, si operato poco fa. Sta stringendo i denti perché tiene tanto alla Lazio", ha spiegato Inzaghi, che l'ha sempre difeso, fino alla strenuo. Domani però si aspetta una prestazione super, da fuoriclasse qual è. Nulla di eccezionale o di impossibile: ce l'ha nelle corde, l'ha già dimostrato ampiamente e per questo le aspettative su di lui a Formello sono sempre alle stelle. Agirà nella parte di campo di Barella, se non dovessero esserci novità tattiche dell'ultim'ora: un osso duro, che non molla mai ed è in forma super. Ma i maghi si sa, possono fare qualunque cosa quando meno te l'aspetti.