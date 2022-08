Alle 21 Fiorentina-Twente, le probabili formazioni: Italiano valuta se scegliere Jovic o Cabral

Sarà pure un obiettivo raggiunto dopo un anno di lavoro, ma l'emozione c'è ed è difficile nasconderla. Ma per parafrasare Vincenzo Italiano è necessario dimenticare tutto al fischio d'inizio: la Fiorentina torna in Europa nei playoff di Conference League dove sfiderà il Twente (ore 21.00) in una gara d'andata in cui sarà fondamentale partire col piede giusto. L'obiettivo è uno solo, raggiungere la qualificazione: serve però la gara quasi perfetta al Franchi, davanti al proprio pubblico.

Come arriva la Fiorentina

"E' una delle squadre più preparate ed organizzate e questo ci dà modo di non sottovalutarla anche se non lo avremmo comunque fatto perché per noi è un obiettivo troppo importante. Lavorano da anni insieme, sono temibilissimi e vanno affrontati con la massima attenzione". Il tecnico della Viola Vincenzo Italiano ha le idee chiare, nelle competizioni continentali meglio non sottovalutare nessuno: per la sfida contro gli olandesi si riparte dai punti fermi, con Jovic pronto ad essere riconfermato dal 1'. Nel tridente Nico Gonzalez è l'unico sicuro di una maglia mentre sulla corsia opposta ci sarà il ballottaggio tra Ikoné e Sottil, con quest'ultimo in vantaggio.

Davanti a Terracciano Milenkovic e Martinez Quarta, con Biraghi a sinistra: unico dubbio sulla destra con Dodô in vantaggio su Venuti. A centrocampo spazio ad Amrabat scortato da Bonaventura e Duncan.

Come arriva il Twente

"Sono due squadre simili, giocano entrambe un calcio offensivo solo che la Fiorentina verticalizza un po' meno rispetto a noi che muoviamo il pallone più velocemente", ha ribadito il tecnico Ron Jans in conferenza stampa. La compagine olandese dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Van Wolfswinkel unica punta supportato da Rots, Vlap e Misidjan. In cabina di regia Kjölö e Sadilek mentre davanti a Unnerstall agiranno Brenet, Hilgers, Propper e Smal.