Allegri ha fiducia in Lucca: "Piano piano riuscirà a trovare la sua dimensione, arriverà a fare gol"

"Come vedo McTominay in coppia con De Bruyne in una mediana a due? Lì abbiamo Lobotka e Gilmour che sono due giocatori importanti. L'importante è avere tutti a disposizione per avere più soluzioni possibili, sia all'inizio della partita che a gara in corso". Appena archiviato il successo contro il Frosinone, è già vigilia di Champions League per il Napoli, atteso dalla trasferta sul campo del Villarreal, con Massimiliano Allegri che parla così nella consueta conferenza stampa di vigilia.

Visto che Lucca è in difficoltà, come centravanti potrebbero giocare Giovane o Neres?

"Lucca è un giocatore del Napoli, ci hanno investito molto, ha qualità importanti e le ha dimostrate a Udine. Magari sta vivendo un momento di difficoltà, ma nell'approccio alla partita, nella disponibilità che mette in campo per i compagni, è molto importante. Credo che piano piano riuscirà a trovare la sua dimensione, arriverà a fare gol. Tra l'altro in pre-campionato era partito molto bene, facendo delle buone prestazioni e facendo anche dei gol. Io sono fiducioso, Lorenzo deve stare sereno perché come centravanti nella squadra c'è lui e c'è Hojlund. Gli altri sono più per le emergenze".

Gilmour può partire titolare?

"Sabato l'ho portato in panchina perché aveva giocato tante partite in Nazionale. Domani dovrò valutare tra lui e Lobotka, ma credo che il favorito sia lui".

Vedremo Milinkovic-Savic in Champions League?

"Domani giocherà Milinkovic-Savic, che è rientrato dalla Nazionale. Meret è rientrato da un infortunio. Abbiamo scelto questo tipo di gestione in questo momento. Sono contento di tutti e due, hanno caratteristiche completamente diverse".