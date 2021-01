Altafini incorona Ibrahimovic: "Zlatan come Pelé o Maradona. Sì alla convivenza con Mandzukic"

vedi letture

José Altafini, storico ex attaccante del Milan, ha incoronato a La Gazzetta dello Sport bomber Zlatan Ibrahimovic, commentando anche la possibile convivenza in campo col nuovo acquisto rossonero Mario Mandzukic: "Ibra ha 39 anni ma gioca da ventenne, nel fisico e nella testa. Un gruppo così giovane aveva bisogno di un leader e da questo punto di vista Zlatan è esattamente come Pelé o Maradona. Mandzukic? Zlatan e Mario potranno giocare insieme in alcune partite, specie quando le difese avversarie saranno strette lì dietro", le dichiarazioni del bomber brasiliano.