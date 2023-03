Altra assenza in casa Juve, Allegri: "Alex Sandro out domenica e anche la prossima settimana"

Nel corso della chiacchierata con la stampa in zona mista, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato delle condizioni di alcuni dei suoi dopo l'1-0 in Europa League con il Friburgo. "Alex Sandro non sarà sicuramente disponibile domenica e difficilmente lo sarà settimana prossima perché ha avuto un problema al flessore, non quello che lo aveva fermato in precedenza".