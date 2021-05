Altra chance per Fares, Lulic saluta, rebus Jony. Il punto sul mercato della Lazio

Se Marusic dovesse restare alla Lazio, come sembra, potrebbe diventare il titolare della fascia sinistra. A meno che non venga fatta un'altra scelta - riporta Il Messaggero - con la conferma di Adam in difesa o a giocarsi il posto con Lazzari a destra. Lulic andrà via, a Fares verrà concessa un'altra opportunità: è costato 8 milioni e ha vissuto una stagione travagliata. C'è da decifrare inoltre il futuro dei rientranti Lukaku e Jony, Kamenovic sembra destinato a giocare come vice-Radu nella retroguardia.