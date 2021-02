Altra frenata sul nuovo San Siro: il Comune aspetta chiarimenti sulla proprietà dell'Inter

Le vicende societarie dell’Inter rischiano di rallentare il percorso per la realizzazione del nuovo stadio di Milano. Ne scrive la Repubblica, che evidenzia come il sindaco Sala stia tenendo i rapporti con i club direttamente in un momento molto delicato. In particolare, a dicembre il Comune aveva chiesto a Inter e Milano integrazioni allo studio di fattibilità legati agli approfondimenti sull’effettiva titolarità delle azioni. Un messaggio legato in quel momento al Milan e al fondo Elliott, ma il termine per queste risposte sono scaduti venerdì scorso e quindi, almeno in teoria, la giunta comunale avrebbe dovuto analizzare la proposta a breve. Nel frattempo, però, il tema è diventato quello della proprietà dell’Inter, al centro della trattativa con il fondo BC Partners: impossibile, scrive il quotidiano, che la giunta valuti il pubblico interesse dell’opera senza conoscere quale sia il proprio effettivo interlocutore, a cui sarebbe poi affidata un’area pubblica così strategica e su cui si dovrà lavorare per anni.