TMW Altra ipotesi per l'attacco della Roma: occhi su David, il Lille lo valuta 30 milioni di euro

vedi letture

Emerge un nuovo nome come potenziale rinforzo in attacco per la Roma, che sta sondando numerose piste sul mercato internazionale per individuare il profilo giusto che possa raccogliere l'eredità del posto lasciato vuoto da Lukaku al centro dell'attacco.

Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, l'ultima idea dei giallorossi porta in Francia, al Lille, e al centravanti della nazionale canadese Jonathan David (24 anni), classe 2000 già accostato a numerose squadre italiane nelle sessioni di mercato del passato e ora possibile obiettivo sensibile per Ghisolfi.

La valutazione che il Lille pone in essere sul conto di David si aggira attorno ai 30 milioni di euro, ma il contratto in scadenza al 30 giugno 2025 con i Dogues potrebbe anche portare a un alleggerimento della cifra richiesta per lasciarlo partire. Lo stesso giocatore, peraltro, sarebbe arrivato al punto della sua carriera in cui ritiene che sia giusto cambiare aria. Altri nomi che la Roma sta seguendo con attenzione per la casella del centravanti sono quelli del norvegese Sorloth, in forza al Villarreal, e di En Nesyri del Siviglia.