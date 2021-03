Altra tegola per Nicolato: Del Prato ammonito, salterà l'ultima gara del girone

vedi letture

Altra tegola per il CT dell'Italia Under 21 Paolo Nicolato, che perde Enrico Del Prato per la prossima sfida dell'Europeo degli Azzurrini, quella contro la Slovenia, oltre agli espulsi Rovella e Scamacca. Il difensore della Reggina infatti, fin qui titolare nelle due gare della Nazionale, è stato ammonito nella ripresa della sfida di questa sera contro la Spagna e salterà l'ultima gara del girone. Per Nicolato una nuova scelta obbligata, anche se il CT potrà contare sui rientri dalla squalifica di Marchizza e Gabbia.