Finale al veleno tra Spagna e Italia: espulso Scamacca, poi i rossi a Mingueza e Rovella

vedi letture

Finale accesissimo nella partita tra Spagna e Italia, valida per la seconda giornata dell'Europeo Under 21. Al minuto 87 infatti, l'arbitro Osmers ha mostrato il secondo giallo a Gianluca Scamacca, per un fallo su Cuenca. A seguito del doppio giallo all'attaccante del Genoa, si è scatenato un parapiglia a centrocampo, per cui Mingueza e Rovella si sono guadagnati il rosso. Italia dunque, che per la seconda volta in fila, chiude in nove uomini.