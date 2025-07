Ufficiale Amatucci rinnova con la Fiorentina e se ne va al Las Palmas. I dettagli della cessione

Nuova avventura in Spagna per il centrocampista Lorenzo Amatucci, classe 2004 di proprietà della Fiorentina che nella scorsa stagione ha militato in prestito alla Salernitana, in Serie B.

Di seguito il comunicato ufficiale della cessione da parte del club toscano al Las Palmas, in Spagna (il club gioca in seconda serie): "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Club viola, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Amatucci all' U.D. Las Palmas. Amatucci ha, inoltre, rinnovato il contratto che lo lega alla Fiorentina fino al 30 giugno 2028".

Che Amatucci fosse in partenza dalla Fiorentina si era intuito già al momento della presentazione della lista dei convocati per il ritiro al Viola Park, nella quale non figurava il nome del classe 2004. Questi i convocati di Pioli: Barak, Beltran, Bianco, Comuzzo, Dodo, De Gea, Dzeko, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gosens, Gudmundsson, Ikoné, Infantino, Kean, Kouame, Mandragora, Marí, Martinelli, Ndour, Parisi, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sabiri, Sottil, Terracciano, Valerntini, Viti, Braschi, Leonardelli, Keita, Kouadio, Brekalo, Christensen, Nzola.