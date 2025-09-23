Ufficiale Il Napoli e Politano vanno avanti insieme. C'è l'annuncio del rinnovo fino al 2028

"La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano fino al 30 giugno 2028". Questo il comunicato con cui il Napoli ha ufficializzato il rinnovo del contratto con l'esterno d'attacco classe 1993.

Il 3 febbraio 2020 Matteo fa il suo esordio in maglia azzurra, in occasione della vittoria esterna, per 2-4, al Ferraris contro la Sampdoria. Il 19 luglio arriva il suo primo sigillo, contro l'Udinese, siglando la rete del decisivo 2-1 in favore dei partenopei. Il 14 settembre del 2022 segna il suo primo gol in Champions League, consentendo al Napoli di passare in vantaggio nella vittoria per 0-3 ad Ibrox contro i Rangers. Politano ha disputato 238 presenze in azzurro, realizzando 34 gol e fornendo 35 assist. Con il Napoli ha conquistato 2 scudetti e una Coppa Italia. "Congratulazioni, Matteo!", chiosa il comunicato del Napoli.

Lo stesso Mario Giuffredi, agente di Politano, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli lo scorso 6 settembre aveva parlato così del rinnovo imminente del calciatore: "Stiamo parlando col Napoli per il rinnovo e prolungarlo fino al 2028. Ci stiamo lavorando da un bel po' di tempo, e Matteo vorrebbe chiudere il più tardi possibile la carriera ma chiuderla qui al Napoli. Lui ha 32 anni, non è vecchio, e se hai avuto una vita privata ineccepibile oggi puoi performare fino a 37/38 anni. Acerbi, Darmian, ma lo stesso Cristiano Ronaldo giocano a dispetto dell'età. E Politano è uno di questi, l'anagrafica c'entra poco nella capacità di offrire prestazioni di alto livello. Speriamo di annunciare il rinnovo nelle prossime due settimane".