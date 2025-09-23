Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Il Napoli e Politano vanno avanti insieme. C'è l'annuncio del rinnovo fino al 2028

Il Napoli e Politano vanno avanti insieme. C'è l'annuncio del rinnovo fino al 2028TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 13:03Serie A
di Tommaso Bonan

"La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano fino al 30 giugno 2028". Questo il comunicato con cui il Napoli ha ufficializzato il rinnovo del contratto con l'esterno d'attacco classe 1993.

Il 3 febbraio 2020 Matteo fa il suo esordio in maglia azzurra, in occasione della vittoria esterna, per 2-4, al Ferraris contro la Sampdoria. Il 19 luglio arriva il suo primo sigillo, contro l'Udinese, siglando la rete del decisivo 2-1 in favore dei partenopei. Il 14 settembre del 2022 segna il suo primo gol in Champions League, consentendo al Napoli di passare in vantaggio nella vittoria per 0-3 ad Ibrox contro i Rangers. Politano ha disputato 238 presenze in azzurro, realizzando 34 gol e fornendo 35 assist. Con il Napoli ha conquistato 2 scudetti e una Coppa Italia. "Congratulazioni, Matteo!", chiosa il comunicato del Napoli.

Lo stesso Mario Giuffredi, agente di Politano, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli lo scorso 6 settembre aveva parlato così del rinnovo imminente del calciatore: "Stiamo parlando col Napoli per il rinnovo e prolungarlo fino al 2028. Ci stiamo lavorando da un bel po' di tempo, e Matteo vorrebbe chiudere il più tardi possibile la carriera ma chiuderla qui al Napoli. Lui ha 32 anni, non è vecchio, e se hai avuto una vita privata ineccepibile oggi puoi performare fino a 37/38 anni. Acerbi, Darmian, ma lo stesso Cristiano Ronaldo giocano a dispetto dell'età. E Politano è uno di questi, l'anagrafica c'entra poco nella capacità di offrire prestazioni di alto livello. Speriamo di annunciare il rinnovo nelle prossime due settimane".

Articoli correlati
Politano rinnova col Napoli fino al 2028, la Lazio a caccia di sponsor: le top news... Politano rinnova col Napoli fino al 2028, la Lazio a caccia di sponsor: le top news delle 18
Il giusto premio al merito: Politano è uno dei veri insostituibili di questo Napoli... Il giusto premio al merito: Politano è uno dei veri insostituibili di questo Napoli
Napoli, nelle prossime ore l'annuncio su Politano: rinnovo fino al 2028 per l'ex... Napoli, nelle prossime ore l'annuncio su Politano: rinnovo fino al 2028 per l'ex Inter
Altre notizie Serie A
Marino: "Spinazzola-Pisa 3-2. De Bruyne? Giocatore top, ma se deve condizionare il... Marino: "Spinazzola-Pisa 3-2. De Bruyne? Giocatore top, ma se deve condizionare il Napoli..."
Roma favorita in Europa League? Gasperini dubbioso: "Non penso si possa dire oggi"... Roma favorita in Europa League? Gasperini dubbioso: "Non penso si possa dire oggi"
Bartesaghi: "Mi sono sempre trovato bene al Milan. Niente da perdere, tanto da dimostrare"... Bartesaghi: "Mi sono sempre trovato bene al Milan. Niente da perdere, tanto da dimostrare"
Primo palloncino rossonero per Nkunku: tutte le immagini più belle di Milan-Lecce... TMWPrimo palloncino rossonero per Nkunku: tutte le immagini più belle di Milan-Lecce
Milan, Bartesaghi: "Prima pensiamo a non prendere gol, poi ad attaccare" Live TMWMilan, Bartesaghi: "Prima pensiamo a non prendere gol, poi ad attaccare"
Lecce, Di Francesco: "Per potersi salvare, dobbiamo essere più compatti sotto tutti... Live TMWLecce, Di Francesco: "Per potersi salvare, dobbiamo essere più compatti sotto tutti i punti di vista"
Lecce, Berisha: "Nei primi dieci minuti potevamo fare di più sicuramente" Live TMWLecce, Berisha: "Nei primi dieci minuti potevamo fare di più sicuramente"
Il buffetto di Rocchi a Tudor. Ma quella sull’arbitro non è l’unica uscita “particolare”... Il buffetto di Rocchi a Tudor. Ma quella sull’arbitro non è l’unica uscita “particolare” del tecnico della Juve
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: l’ordine di Allegri. Juve: le ammissioni di Rocchi. Inter: le sentenze su Pio. Napoli: la tecnica-Conte. E il vincitore del Pallone d’Oro…
Le più lette
1 Milan: l’ordine di Allegri. Juve: le ammissioni di Rocchi. Inter: le sentenze su Pio. Napoli: la tecnica-Conte. E il vincitore del Pallone d’Oro…
2 Bartesaghi: "Mi sono sempre trovato bene al Milan. Niente da perdere, tanto da dimostrare"
3 Papin esalta il Marsiglia: "Non vedevo giocare così da tempo. Mi ha impressionato"
4 Roma favorita in Europa League? Gasperini dubbioso: "Non penso si possa dire oggi"
5 ...con Mircea Lucescu
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Esordio da titolare ma serata amara per Leoni: si teme problema serio al ginocchio
Immagine top news n.1 Coppa Italia, qualificate Cagliari, Udinese e Milan: il programma degli ottavi
Immagine top news n.2 Da Lecce-Milan a Milan-Lecce, meno di un mese ed è cambiato il mondo. Napoli avvisato
Immagine top news n.3 Tre gol, quattro pali e nessuna partita: il Milan annichilisce il Lecce e va agli ottavi di Coppa Italia
Immagine top news n.4 Open VAR, Rocchi conferma gli errori in Hellas-Juve: "Non era rigore. E manca rosso a Orban"
Immagine top news n.5 Braida a 360°: "Galliani un campione. Allegri ha portato disciplina, il Milan darà fastidio"
Immagine top news n.6 Calcio e Palestina, il grido di Ahmed Rjoob: "I nostri bambini muoiono con le maglie della Serie A"
Immagine top news n.7 Alberto De Rossi a 360°: i giovani, Gasperini, gli agenti e le strutture per fare la differenza
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Prima di Mbappé senza esserne più forte (e di Yamal). Giusto il Pallone d'Oro a Dembelé? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La domenica che meritava Lorenzo Pellegrini
Immagine news podcast n.2 Perché con Pio Esposito l'Inter ha vinto tre volte
Immagine news podcast n.3 Il futuro del Milan parte dai rinnovi: un caso complicato e i big da blindare
Immagine news podcast n.4 Operazione rinnovo: la Juventus riuscirà a trasformare Yildiz nel suo nuovo Del Piero?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Baldini parla da ct dell'U21: "Gattuso straordinario, mi sembra di averlo sempre conosciuto"
Immagine news Serie A n.2 L'osservatore Palma: "Roma attenta, Bah un muro. Perez scoperta di Corvino"
Immagine news Serie A n.3 Italia U21, parla il ct Baldini: "Pio Esposito è bravo, giusto vada in Nazionale maggiore"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Landucci la vede come Allegri: "Se non prendi gol e lo fai, vinci le partite"
Immagine news Serie A n.2 Marino: "Spinazzola-Pisa 3-2. De Bruyne? Giocatore top, ma se deve condizionare il Napoli..."
Immagine news Serie A n.3 Roma favorita in Europa League? Gasperini dubbioso: "Non penso si possa dire oggi"
Immagine news Serie A n.4 Bartesaghi: "Mi sono sempre trovato bene al Milan. Niente da perdere, tanto da dimostrare"
Immagine news Serie A n.5 Primo palloncino rossonero per Nkunku: tutte le immagini più belle di Milan-Lecce
Immagine news Serie A n.6 Milan, Bartesaghi: "Prima pensiamo a non prendere gol, poi ad attaccare"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, J. Gelli: "Grande prestazione. Non meritavamo un passivo simile"
Immagine news Serie B n.2 Collegio di Garanzia del CONI: rigettato ricorso del Monza. Inammissibile quello del Venezia
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Peda: "Un peccato per la sconfitta, ma tante cose positive"
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Inzaghi: "I 40 minuti più belli della nostra stagione"
Immagine news Serie B n.5 Serie C, 6ª giornata: i finali dei match delle 18:30. Rimonta Arezzo. Bene la Ternana
Immagine news Serie B n.6 Empoli, Bianchi: "Sono in debito di almeno una vittoria. Voglio essere presto in campo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, Liverani dopo il Pontedera: "Abbiamo ampissimi margini di miglioramento"
Immagine news Serie C n.2 Casarano, Di Bari: "Quella del Sorrento è una classifica bugiarda. Ci sarà da soffrire"
Immagine news Serie C n.3 Juventus Next Gen, Brambilla: "Partita complicata, ma noi non molliamo mai"
Immagine news Serie C n.4 Crotone, Longo: "Possiamo diventare la mina vagante del campionato"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Raffaele contro il suo passato: "Cerignola competitivo anche quest'anno"
Immagine news Serie C n.6 Trapani, Aronica: "Mi aspetto uno stadio gremito. Massima attenzione al Catania"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women's Cup, è la Roma la prima finalista. Lazio battuta 3-0
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women's Cup, Roma-Lazio 2-0 al 45'. Decidono per il momento Haavi e Corelli
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Bonfantini: "Un trofeo e il podio in Serie A, ecco i nostri obiettivi"
Immagine news Calcio femminile n.4 Cantore 24ª al Pallone d'Oro: "Non un punto d'arrivo, ma di partenza. Girelli un esempio"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'agente di Girelli: "Per me era da top 10 al Pallone d'Oro. Ma non si tiene conto di certe doti"
Immagine news Calcio femminile n.6 Il ct Soncin fa visita alla Ternana Women: colloquio con Cincotta e Cardone
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Vincenzo Guerini, una carriera finita troppo presto e la "rivincita" da allenatore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campioni in rampa di lancio (Yildiz), campioni di cristallo (Dybala), campioni dispersi (Lookman)…