Ambrosini: "Milan, l'1-1 risultato delicato. Mi auguro la stessa gara dell'andata"

Dagli studi di Sky, Massimo Ambrosini ha commentato il ritorno della gara di Europa League tra Manchester United e Milan: “L’1-1 è un risultato delicato per il Milan. Il Manchester si può scoprire, sa che contenere e poi andare a colpire può essere l’arma migliore. Lo farà con qualche arma diversa, probabilmente rivedremo Fred e Rashford. Entrambe le squadre hanno parecchie mancanze offensive. Secondo me la partita sarà simile a quella dell’andata, me lo auguro per il Milan”.