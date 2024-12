Ancelotti commenta il rendimento di Jimenez al Milan: "Ha molte potenzialità, molto veloce"

"Allenare il Real Madrid è un onore e un piacere. Ho detto che vincere non è facile, ma vincere col Real Madrid è un po' più facile che da altre parti". Così Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul suo ennesimo titolo vinto in Coppa Intercontinentale.

Sul campionato di Serie A: "Avvincente, ci sono tante squadre davanti. L'Inter è la più collaudata, ha una rosa competitiva. L'Atalanta sta facendo ottimamente, mentre il Napoli è rinato con il lavoro e la serietà di Antonio Conte".

Cosa ne pensa di Jimenez del Milan? Arriva dal Real, torna a Madrid? "Ha molte potenzialità, molto veloce. A livello personale l'ho seguito poco, perché non ho avuto modo di allenarlo, dal settore giovanile è passato direttamente al Milan. Ma è un ragazzo con potenzialità".

La pareggite della Juventus: "Una squadra che non hai mai perso è un aspetto positivo. Se avesse vinto qualche partita in più sarebbe stato meglio, ma Motta è arrivato quest'anno, la squadra è cambiata moltissimo, ha avuto qualche infortunio in difesa come noi. C'è bisogno di tempo e di essere pazienti, anche se la pazienza non è una qualità nel mondo del calcio".

Su Nico Paz al Como: "Paz è un giocatore che seguiamo molto, è molto bravo, è un grande talento, quest'anno di formazione fuori dal Real gli fa molto bene. Crediamo sia un giocatore che pensiamo possa essere il futuro del Real Madrid".