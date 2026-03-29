Ancelotti: "L'Italia di Gattuso ce la farà al cento per cento. Anzi, facciamo al novantacinque"

Carlo Ancelotti, decano degli allenatori italiani e ora ct del Brasile, parla dell'Italia del suo allievo Gennaro Gattuso in una intervista al Corriere di Ticino: "Gli mando un grande “in bocca al lupo” e lo aspetto al Mondiale. Ce la farà al cento per cento, anzi per scaramanzia al novantacinque per cento".

Le piacerebbe trovarsi di fronte l’Italia, o sarebbe meglio evitarla?

"Lasciamo al destino. L’unica certezza è che l’Italia si troverebbe in un girone non tremendo in cui l’unica squadra forte è la Svizzera".

Interpellato sulla precoce e negativa uscita delle squadre italiane dalla Champions League, Carlo Ancelotti ha dichiarato di condividere l'analisi di Fabio Capello, ponendo l'accento sulla netta differenza di ritmo esistente tra il campionato italiano e i principali tornei esteri.

L'allenatore ha sottolineato come il divario emerga inevitabilmente quando il livello della competizione europea si alza, evidenziando come non sia un caso che formazioni di vertice come il Napoli (campione d'Italia in carica), l'Inter (finalista della passata edizione) e la Juventus non abbiano superato la fase a gironi. A conferma di questa tesi, Ancelotti ha ricordato il pesante parziale subito dall'Atalanta, unica italiana a passare il turno, che ha incassato dieci reti complessive nella doppia sfida contro il Bayern Monaco.