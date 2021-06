Ancelotti saluta l'Everton: "Grazie per l'opportunità. Real Madrid sempre stato nel mio cuore"

Tramite Twitter, Carlo Ancelotti ha voluto salutare l'Everton ed i suoi tifosi, spiegando i motivi della scelta di tornare al Real Madrid: "Voglio ringraziare l'Everton, i miei giocatori e i tifosi per avermi dato l'opportunità di allenare questo fantastico e storico club. Ho deciso di andarmene perché ho una nuova sfida con una squadra che è sempre stata nel mio cuore, il Real Madrid. Me ne vado portando con me tutti i fantastici momenti che abbiamo passato insieme e auguro al club e ai tifosi tutto il meglio".

I would like to thank Everton FC, my players and the supporters for giving me the opportunity to manage this fantastic and historical club. I decided to leave as I have a new challenge with a team that was always in my heart, Real Madrid. pic.twitter.com/SDV8T7qMDR

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) June 1, 2021