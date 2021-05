Ancora Correa, poker Lazio al Genoa: il Tucu lancia la rincorsa Champions per Inzaghi

Aumenta ancora il vantaggio della Lazio, ancora in rete il Tucu Correa: assolutamente in stato di grazia l'attaccante biancoceleste, che riceve in area di rigore e si mette in proprio, puntando il diretto avversario e concludendo con un destro violento e potente sul secondo palo. Perin devia ma non riesce a impedire il poker biancoceleste, che sembra poter far scendere i titoli di coda sulla partita.