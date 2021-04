Andrea Agnelli resta alla guida della Juventus. La proprietà e John Elkann gli danno fiducia

vedi letture

Gli strascichi del progetto Superlega sono ancora presenti e, inevitabile, in casa Juventus il presidente Andrea Agnelli è resta circondato da voci e polemiche. Il quotidiano Tuttosport prova a ricostruire la vicenda legata al numero uno bianconero, con le voci su Alessandro Nasi, altro cugino della famiglia Elkann, che sono sempre più insistenti. Ad oggi però, spiega il quotidiano, Agnelli non rischia il posto e non ci sono segnali in questo senso da parte della proprietà. Anche perché i rapporti fra il presidente e John Elkann restano buoni e i contatti continui. Per di più, ad oggi, non risulta che lo stesso Agnelli abbia considerato l'ipotesi delle dimissioni (come successo, per esempio, in casa Manchester United con Ed Woodward, ndr).