Anna Falchi festeggia la vittoria nel derby indossando solo la mascherina: "3 a zitti"

vedi letture

Nota tifosa biancoceleste, Anna Falchi ha festeggiato via Instagram, indossando soltanto la mascherina coi colori della sua squadra del cuore come da fioretto, il successo della Lazio sulla Roma per 3-0 nel derby. Anzi, “3 a zitti” come ha scritto la showgirl.