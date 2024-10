Antonio Conte ha già compiuto la missione più difficile: riportare l'entusiasmo a Napoli

Missione compiuta: Antonio Conte, nel giro di un paio di mesi, è riuscito a riportare l'entusiasmo a Napoli. Dopo un'annata a dir poco deludente, chiusa in decima posizione e senza neanche una competizione europea da disputare l'anno successivo, gli azzurri hanno scelto il Sergente pugliese per rilanciarsi, anche in chiave lotta per il titolo.



È troppo presto per parlare di Scudetto? Conte per adesso risponde così: "Non so se sia un Napoli da primo posto in classifica, ma siamo primi e questo è un dato di fatto. Se me l'avessero detto tre mesi fa sarebbe stato difficile crederci. Noi sappiamo benissimo che abbiamo dovuto sudare in ogni partita. Con i ragazzi ci siamo detti che potevamo andare alla sosta mantenendo una posizione di classifica che all'inizio nessuno poteva immaginare. Sono passate poche partite, ma abbiamo messo in cantiere 16 punti che ci torneranno utili per i nostri obiettivi. Aver riacceso l'entusiasmo a Napoli non è una cosa scontata, partendo dal presupposto che Napoli a prescindere ha passione per il calcio. Noi cerchiamo di alimentare questa passione dando tutto".

La realtà dei fatti parla di un Napoli al primo posto in classifica con una media 2,44 punti a gara, sette vittorie, un pareggio e una sola sconfitta (alla seconda giornata di campionato contro il Verona): fatti concreti anziché parole. Non parlate di Scudetto a Conte e neanche a De Laurentiis, più per scaramanzia, ma questo Napoli senza coppe sembra potersela giocare sia con l'Inter sia con la Juve.