Arbitri in sala stampa dopo le gare? Trentalange: "Pensiamoci, ma oggi è prematuro parlarne"

La presenza di Daniele Orsato in televisione nella giornata di ieri è stata una vera e propria novità per il calcio italiano, pronto a innovarsi sotto questo punto di vista, e ai microfoni di Radio Rai, il presidente dell'AIA, Alfredo Trentalange, ha parlato anche della possibilità che i direttori di gara possano intervenire in sala stampa dopo ogni partita di Serie A: "Pensiamoci e parliamone. Condividiamo queste idee, anche se per il momento è prematuro affrontare questo argomento".

