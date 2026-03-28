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Argentina, ecco l'era Scaloni: 61 giocatori all'esordio, da Paz a Nico Gonzalez e Carboni

Argentina, ecco l'era Scaloni: 61 giocatori all'esordio, da Paz a Nico Gonzalez e CarboniTUTTO mercato WEB
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Yvonne Alessandro
ieri alle 10:56Serie A
Yvonne Alessandro

Dal 2018 al 2026, l'Argentina non solo ha portato a casa una Coppa del Mondo, due Copa America e una Finalissima (3-0 contro l'Italia). Il regno di Lionel Scaloni, commissario tecnico in carica da otto anni ormai, è stato costellato da una serie di esordi assoluti di ben 61 giocatori con la Nazionale maggiore.

Nel debutto del CT in panchina (8 settembre 2018), vittoria per 3-0 contro il Guatemala, addirittura 11 prime volte: cinque come titolari (Geronimo Rulli, Renzo Saravia, Exequiel Palacios, Giovanni Simeone del Torino e Gonzalo Martinez) e 6 subentrati dalla panchina (Santiago Ascacíbar, Matías Vargas, Alan Franco, Franco El Mudo Vazquez, Franco Cervi e Walter Kannemann). Poi l'11 settembre, in occasione dello 0-0 contro la Colombia, il turno di Rodrigo Battaglia e un mese dopo la prima apparizione dell'ex Udinese Rodrigo de Paul - tra l'altro titolare - nel successo per 4-0 contro l'Iraq.

Il 16 novembre 2018, trionfo per 2-0 sul Messico e altro giro di esordi, con Juan Foyth titolare e Gastón Giménez. Il 20 novembre, l'Argentina ha affrontato nuovamente il Messico, vincendo ancora 2-0 e dando la possibilità di vestire la maglia dell'Albiceleste a Paulo Gazzaniga in porta. Nel 2019, ko 3-1 con il Venezuela, Gonzalo Montiel, Lisandro 'Licha' Martinez, Matías Suárez e Domingo Blanco sono subentrati con debutto assoluto. Quattro giorni dopo, l'1-0 rifilato al Marocco, quattro esordi; Esteban Andrada, l'ex Atalanta Juan Musso, Ivan Marcone e Matías Zaracho.

E ancora, il 5 settembre 2019, la prima presenza ufficiale con l'Argentina di Lucas Martinez Quarta (in passato alla Fiorentina), Nicolas Domínguez (parentesi al Bologna) e Alexis Mac Allister nello 0-0 tra Argentina e Cile. Cinque giorni dopo la formazione di Scaloni ha travolto il Messico 4-0, lasciando spazio al debutto di Leonardo Balerdi e Adolfo Gaich. Di nuovo, il 9 ottobre 2019 e il pareggio (2-2) con la Germania, con esordio dell'ex Milan Lucas Ocampos. Mentre nella goleada inferta all'Ecuador (6-1) la prima partita di Nicolas Gonzalez (all'Atletico Madrid in prestito con obbligo di riscatto dalla Juventus).

Il 13 ottobre 2020, l'Argentina ha sconfitto la Bolivia 2-1, con debutto di Facundo Medina. Poi il 3 giugno 2021, pareggio (1-1) con il Cile ed esordio dell'attuale primo portiere e campione del Mondo Emiliano 'Dibu' Martínez, oltre all'ex Genoa e Juventus Cristian Romero. E gli ingressi da prime volte dell'ex Udinese Nahuel Molina e Julian Alvarez. Arriva il Mondiale in Qatar 2022, Emiliano Buendía riceve l'occasione di esordire contro la Colombia (1-0), mentre nel 3-0 al Venezuela Lucas Boyé ha fatto il suo debutto. Goleada per 5-0 ai danni dell'Estonia, l'esordio di Marcos Senesi, attuale obiettivo di mercato della Juventus di Spalletti.

Il 23 settembre dello stesso anno, l'Argentina batte l'Honduras (3-0) con prime apparizioni per Thiago Almada, Enzo Fernández e l'ex Udinese Nehuen Perez. Alejandro Garnacho ha avuto la sua chance il 15 giugno 2023 nel 2-0 inferto all'Australia. Con Facundo Buonanotte al debutto nella vittoria per 2-0 contro l'Indonesia. Arriva il 2024, Valentin Barco indossa per la prima volta la camiseta dell'Albiceleste nel 3-0 rifilato a El Salvador, quattro giorni dopo il turno di Valentin Carboni - di proprietà dell'Inter - e Walter Benítez contro la Costa Rica (3-1). Poi è arrivato anche Taty Castellanos, ex Lazio oggi al West Ham.

A ottobre 2024 è stato il turno di Nico Paz contro la Bolivia, mentre il 19 novembre si è presentato in pubblico Giuliano Simeone contro il Perù. Nell'estate del 2025 Franco Mastantuono è entrato nel finale della partita contro il Cile per le Qualificazioni Sudamericane a soli 17 anni, 9 mesi e 22 giorni. Il 14 ottobre è arrivato il battesimo per Juan Manuel Lopez, Lautaro Rivero, Aníbal Moreno e Facundo Cambeses. Un mese dopo, nel successo in amichevole contro l'Angola a Luanda, è stato il turno di Kevin Mac Allister (fratello di Alexis del Liverpool), Maximo Perrone (Como), Gianluca Prestianni e Joaquín Panichelli. Gli ultimi della lista stanotte, contro la Mauritania nell'amichevole vinta 2-1, Scaloni ha lanciato nella mischia per la prima volta Gabriel Rojas e Agustín Giay.

Esordi nel 2018
(07/09/2018 vs Guatemala): Gerónimo Rulli, Renzo Saravia, Giovanni Simeone, Santiago Ascacibar, Matías Vargas, Franco Vázquez, Gonzalo Martínez, Alan Franco, Walter Kannemann, Franco Cervi ed Exequiel Palacios.
(11/09/2018 vs Colombia): Rodrigo Battaglia.
(11/10/2018 vs Irak): Rodrigo De Paul.
(16/11/2018 vs México): Juan Foyth e Gastón Giménez.
(20/11/2018 vs México): Paulo Gazzaniga.

Esordi nel 2019
(22/03/2019 vs Venezuela): Gonzalo Montiel, Matías Suárez, Domingo Blanco e Lisandro Martínez.
(26/03/2019 vs Marruecos): Esteban Andrada, Juan Musso, Matías Zaracho e Iván Marcone.
(05/09/2019 vs Chile): Lucas Martínez Quarta, Nicolás Domínguez e Alexis Mac Allister.
(10/09/2019 vs México): Leonardo Balerdi e Adolfo Gaich.
(09/10/2019 vs Alemania): Lucas Ocampos.
(13/10/2019 vs Ecuador): Nicolás González.

Esordi nel 2020 - 2021
(13/10/2020 vs Bolivia): Facundo Medina.
(03/06/2021 vs Chile): Emiliano Martínez, Cristian Romero, Julián Álvarez e Nahuel Molina Lucero.

Esordi nel 2022
(01/02/2022 vs Colombia): Emiliano Buendia.
(25/03/2022 vs Venezuela): Lucas Boyé.
(05/06/2022 vs Estonia): Marcos Senesi.
(23/09/2022 vs Honduras): Thiago Almada, Nehuen Pérez ed Enzo Fernández.

Esordi nel 2023 - 2024
(15/06/2023 vs Australia): Alejandro Garnacho.
(19/06/2023 vs Indonesia): Facundo Buonanotte.
(22/03/2024 vs El Salvador): Valentín Barco.
(26/03/2024 vs Costa Rica): Walter Benítez e Valentín Carboni.
(05/09/2024 vs Chile): Valentín Castellanos.
(15/10/2024 vs Bolivia): Nicolás Paz.
(19/11/2024 vs Perú): Giuliano Simeone.

Esordi nel 2025
(05/06/2025 vs Chile): Franco Mastantuono.
(14/10/2025 vs Puerto Rico): Juan Manuel López, Lautaro Rivero, Aníbal Moreno e Facundo Cambeses.
(14/11/2025 vs Angola): Kevin Mac Allister, Máximo Perrone, Gianluca Prestianni e Joaquín Panichelli.

Esordi nel 2026
(27/03/2026 vs Mauritania): Gabriel Rojas e Agustín Giay.

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