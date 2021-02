Arriva il derby di Milano, chi vincerà? Per i nostri lettori pochi dubbi: l'Inter è la grande favorita

L’Inter è la grande favorita del derby. È questo il risultato del sondaggio lanciato da TMW in vista della gara scudetto di oggi: il 57,18 per cento degli oltre 1,300 lettori votanti pensa infatti che sarà la squadra di Antonio Conte a trionfare. Il 29,16 per cento ha indicato il Milan come squadra favorita. Da escludere, per voi, il pareggio.

Risultati sondaggio (1317 votanti)

- Il Milan 29,16%

- L'Inter 57,18%

- Finirà in parità 13,67%