Arthur in uscita, può arrivare Zakaria: la Juventus lavora a uno switch a centrocampo

Arthur può lasciare la Juventus. Negli scorsi giorni, il procuratore del centrocampista brasiliano ha detto a chiare lettere che per il suo assistito, nella Juventus di Allegri, non c'è spazio. Oggi la Juventus pensa soprattutto a un prestito, per 6 o 18 mesi, perché il giocatore ex Barça è a bilancio per una cifra troppo alta per pensare a una cessione a titolo definitivo. C'è un'idea Roma, scrive 'Tuttosport', potrebbe farsi avanti anche il Siviglia: tutte ipotesi, ad oggi non corroborate dai fatti.

Resta però l'assunto di base: Arthur si sta muovendo per cambiare squadra. E al suo posto, resta sempre in piedi la candidatura di Denis Zakaria, centrocampista svizzero in scadenza di contratto col 'Gladbach che non rinnoverà il contratto col club tedesco.