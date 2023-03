Asllani prova a prendersi l'Inter: anche la società spinge per la sua valorizzazione

Kristjan Asllani può finalmente provare a prendersi l'Inter. Come riportato da Gazzetta.it, Marcelo Brozovic non è ormai più ritenuto imprescindibile ed è per questo tra i probabili partenti a fine stagione. La società nerazzurra spinge per la valorizzazione del centrocampista ex Empoli, che non gioca ormai una partita da titolare in campionato dall'8 ottobre (trasferta a Sassuolo, match in cui venne comunque sostituito all'intervallo). L'ultima volta in cui lo si è visto in campo risale a un mese e mezzo fa, lo scorso 5 febbraio nel recupero del derby. Da allora solo panchina, con Simone Inzaghi che ha preferito dare minuti a Roberto Gagliardini, ormai ai saluti, piuttosto che a lui.

L'albanese è stato pagato ben 14 milioni di euro, dunque la società si aspetta che il tecnico dia più spazio al calciatore nel momento in cui uno tra Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan dovrà riposare.