Asse caldo Napoli-Besiktas: Anguissa e Meret possono finire ad Istanbul, Muci fa il percorso inverso?
Il Napoli continua a pianificare le strategie di mercato in vista della nuova stagione, in attesa che venga ufficializzato l'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra. Il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per costruire una rosa competitiva e mantiene un dialogo costante con il tecnico, valutando anche alcune possibili operazioni che potrebbero svilupparsi sull'asse con il Besiktas, si legge su Il Mattino.
Tra i profili monitorati dalla società partenopea c'è Ernest Muci, esterno offensivo e trequartista albanese classe 2001, attualmente di proprietà del club turco. Dopo l'ultima stagione trascorsa in prestito al Trabzonspor, il giocatore è tornato al Besiktas e rappresenta una delle opzioni prese in considerazione dal Napoli per rinforzare il reparto offensivo con un elemento giovane e dalle spiccate qualità tecniche.
I contatti tra i due club potrebbero però andare oltre il solo interesse per Muci. Il Besiktas continua infatti a seguire Frank Anguissa, ritenuto un rinforzo ideale per il centrocampo, mentre resta aperta anche la situazione legata ad Alex Meret. Il portiere azzurro è da tempo nei radar della formazione di Istanbul, anche se qualsiasi decisione sul suo futuro verrà rinviata al termine del ritiro estivo.