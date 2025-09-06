Ufficiale Trabzonspor, colpo in attacco: dal Besiktas arriva in prestito Muci, cifre e dettagli

Colpo a sorpresa per il Trabzonspor, che ha annunciato l’ingaggio di Ernest Muçi dal Besiktas. Il trequartista albanese si trasferisce con la formula del prestito annuale, valido per la stagione 2025/26, con opzione di riscatto fissata a 8,5 milioni di euro, pagabili in cinque rate.

Il club di Trebisonda, attraverso un comunicato ufficiale, ha precisato i dettagli economici dell’operazione: al Besiktas andrà un milione di euro per il prestito, versato in tre rate. Tutti i costi relativi al giocatore per la stagione in corso saranno coperti dal Trabzonspor, che ha già sottoposto il calciatore alle visite mediche di rito.

Muçi, classe 2001, è considerato uno dei profili più interessanti del calcio albanese. Arrivato al Besiktas nel febbraio 2024 dal Legia Varsavia, ha mostrato doti tecniche e versatilità che gli hanno permesso di imporsi rapidamente nel campionato turco. Capace di agire sia da trequartista che da esterno offensivo, può rappresentare un rinforzo importante per la manovra del Trabzonspor, chiamato a lottare per un posto nelle competizioni europee.