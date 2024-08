Atalanta, Brescianini: "Bergamo era nel mio destino, l'esordio è stato perfetto"

Marco Brescianini, centrocampista dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista a DAZN poco dopo la sfida vinta 0-4 in casa del Lecce. Un esordio davvero importante per il calciatore nerazzurro, che ha firmato una doppietta conquistato anche il premio di MVP: "L'esordio è stato perfetto, l'ho sempre sognato e desiderato così. Quasi non me lo immaginavo ma sono molto contento della partita che abbiamo fatto, i nostri tifosi ci hanno sostenuti sempre e questo ci gasava. Adesso abbiamo un'altra settimana per lavorare, devo imparare ancor di più i movimenti che mi chiede il mister".

E sul mercato e la scelta di sposare il progetto dell'Atalanta, il centrocampista ha aggiunto: "Penso che Bergamo era nel mio destino, sono nato a Calcinate e sono contentissimo di vestire questa maglia. Spero di ripagare la fiducia della società e di tutta la gente che mi sostiene".