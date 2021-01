Atalanta-Cagliari 3-1, le pagelle: Muriel-Miranchuk protagonisti, Vicario evita la goleada

vedi letture

ATALANTA-CAGLIARI 3-1 - 43' Mirančuk, 55' Sottil, 61' Muriel, 64' Sutalo

ATALANTA

Sportiello 5,5 - Non subisce moltissimi tiri verso lo specchio della porta, ma poteva fare qualcosa di più sulla conclusione di Sottil. Troppe indecisioni, soprattutto in uscita.

Sutalo 6,5 - Fa e disfa. Dopo un buon primo tempo si perde in velocità Sottil e spalanca la porta per il gol dell’1-1, poi chiude il match con una girata da grande attaccante.

Romero 6 - Inizia la sua personalissima battaglia contro Pavoletti già dopo pochi secondi. Tanti calcioni, spesso a vuoto, ma non concede nulla al numero 30 del Cagliari.

Djimsiti 6 - Un paio di sbavature, ma quando serve chiude col tempo giusto. Si fa vedere anche in attacco, sicuramente è in un momento positivo.

Maehle 6.5 - Parola d’ordine personalità. Attacca lo spazio e si propone sempre per il passaggio, sfiora anche il gol con un gran tiro dal limite.

Freuler 6 - Serata difficile per lo svizzero, soprattutto nel primo tempo. Col passare dei minuti trova maggiore spazio, va vicino al gol con un bel tiro di prima intenzione. (Dall 75’ Depaoli 6 - Buon approccio, dà una mano alla linea difensiva).

Pessina 6 - Si inserisce bene, spesso prova la giocata tra le linee nonostante il traffico. Tanto sacrificio in una zona del campo in cui si lotta sin dal primo minuto. (Dal 46’ De Roon 6 - Buon impatto sul match, da maggiore consistenza al centrocampo).

Gosens 6.5 - Tanta corsa, manca soltanto nella conclusione. Arriva al tiro da dentro l’area, ma Vicario gli nega la gioia del gol. Si inventa l'assist per il 2-1 di Muriel. (Dal 68’ Hateboer 6 - Non attacca molto lo spazio, si limita a difendere. Non si propone moltissimo in avanti).

Malinovskyi 5.5 - Perde un paio di palloni al limite dell’area, spesso si incaponisce sul dribbling o sulla giocata. Pericoloso solo su calcio di punizione, ma può fare meglio.

Miranchuk 7 -Si rende subito protagonista, ma il direttore di gara gli annulla il gol per la posizione irregolare. Si rifà al termine del primo tempo, col sinistro che apre le marcature. (Dal 70’ Ilicic 6 - Qualche protesta di troppo, poi sfiora il gol con un bel tiro dal limite).

Muriel 7 - Si sbatte e lotta nel primo tempo, ma non riesce a sfruttare le occasioni. Nella ripresa è più concreto, trova il gol con un gran diagonale. (Dall’88’ Palomino SV).

Allenatore Gian Piero Gasperini 6 - Qualche urlaccio soprattutto nel momento migliore del Cagliari, per il resto si limita a gestire i cambi e a far andare i suoi col pilota automatico.

- - -

CAGLIARI

Vicario 7 - Para il parabile e oltre. Tiene in piedi il Cagliari per quasi un tempo di pallonate da parte dell'Atalanta. Finisce qui l'avventura in Coppa Italia e tornerà ad essere il vice di Cragno. Da tenere comunque d'occhio.

Zappa 5 - È una delle note liete di questa stagione del Cagliari, ma stasera va in evidente difficoltà. Soffre la velocità di Muriel che lo prende costanemente d'infilata.

Ceppitelli 5.5 -Una serata complicata, per uare un eufemismo. Del reparto difensivo è quello che sembra traballare meno ma alla fine cade anche lui quando permette a Muriel di concludere a rete nel 2-1

Walukiewicz 4.5 - Assieme a Zappa è il difensore più in affanno, considerate le offensive atalantine quasi sempre sul centro-destra. Gli avversari hanno un altro passo, il polacco non riesce a contenerli e alla fine i nerazzurri dilagano. Fa crossare Muriel per l'1-0, sta a guardare Sutalo fare il 3-1.

Tripaldelli 5 - Schiacciato nella sua area, non riesce ad aiutare i compagni di reparto ritrovandosi a osservare Miranchuk calciare in rete. (Dall'83' Lykogiannis sv).

Nandez 5 - È un giocatore che fa dell'ardore la sua arma. Questa sera è mangiato dagli avversari.

Marin 5 - Molte imprecisioni, molti palloni persi. Volto di un centrocampo travolto.

Caligara 5.5 - L'unico tiro in porta è una sua punizione telefonata. È il più lucido in mezzo al campo in una serata dove si fatica a tenere palla per il pressing alto degli avversari. (Dal 67' Joao Pedro 6 - Entra a situazione compromessa. Quel che fa, nel poco tempo a disposizione, lo fa bene).

Sottil 6 - Oltre a non riuscire a incidere davanti, perde alcuni palloni sanguinosi che danno via all'offensiva dell'Atalanta. Nella ripresa viene spostato a sinistra e le cose cambiano: segna uno splendido gol dove mette in mostra le sue qualità atletiche e teniche e alla fine è l'unico che realmente crea un po' di scompiglio nell'area avversaria. (Dall'83' Ounas sv).

Pavoletti 5.5 - Fa quel che può in una serata dove il suo Cagliari è schiacciato. Sgomita, vince i duelli aerei, ma non gli arrivano palloni giocabili. (Dal 66' Cerri 5.5 - Come Pavoletti, fa quel che può ma non ha la possibilità di concludere a rete)

Tramoni 5 - La Coppa Italia è un'importante vetrina per chi gioca poco. Lui non la sfrutta non facendosi praticamente notare. (Dal 72' Pereiro sv -).

Allenatore Eusebio Di Francesco 5 - Le sue squadre si sono sempre distinte per un gioco brillante, propositivo. Stasera la sua squadra è all'angolo praticamente da subito, non riuscendo a trovare le soluzioni al pressing alto avversario e alla facilità di inserimento nella propria area degli avversari. Esce dalla Coppa Italia e forse questo è un bene per potersi concentrare in campionato. Ma con questa partita siamo a 5 ko consecutivi e 10 gare senza vittorie. Preoccupante.