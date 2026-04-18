Atalanta, De Roon guarda già alla Coppa Italia: "Per noi è un grande obiettivo"
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Marteen de Roon, capitano dell'Atalanta, ha parlato al termine di Roma-Atalanta:
"Buona partita. Nel primo tempo è mancata qualità in transizione. Ci è mancato l'ultimo passaggio. Partita di grande intensità, se mettiamo più qualità anche nel palleggio possiamo fare una grande partita mercoledì".
Carnesecchi ha detto che non ha dormito dopo Atalanta-Juventus
"Non si deve scusare, è stato il nostro punto di forza quest'anno. È stato sfortunato, ma nella stagione è stato protagonista. Dobbiamo crederci fino all'ultimo".
Ora la Coppa Italia
"Grande obiettivo, abbiamo tanta voglia ma sarà tosta. Li abbiamo visti contro il Napoli e stanno veramente bene".
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