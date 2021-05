Atalanta, De Roon: "In questo momento non possiamo sbagliare, dobbiamo vincerle tutte"

Marten de Roon, centrocampista dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club dopo il pareggio col Sassuolo: "In questo momento non si può sbagliare, dietro corrono forte. Dopo 25’ è stato espulso Gollini, abbiamo tenuto bene il primo tempo. Nella ripresa abbiamo sofferto, ma abbiamo reagito bene. Siamo un po’ delusi, potevamo vincere visto il rigore. Muriel ha fatto tanto, non ha sbagliato soltanto lui. C’è un po’ di rammarico. Siamo tutti vicini, ci sono anche Lazio e Napoli, non si può sbagliare. Le dobbiamo vincere tutte, dobbiamo stare molto attenti".