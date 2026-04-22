TMW Atalanta e Lazio sanno come si fa: le partecipazioni alla semifinale di Coppa Italia

Ci siamo. Il penultimo passo che porta poi alla finale di Coppa Italia. Questa sera si conoscerà il secondo nome della squadra che raggiungerà l'ultimo atto del torneo e che si contenderà con l'Inter la conquista del trofeo nazionale. Atalanta contro Lazio, secondo atto. Si parte dal 2-2 dell'Olimpico con la Dea che può contare sulla spinta del pubblico di casa ma i biancocelesti sono intenzionati a vendere cara la pelle in un match che sarà molto interessante fra due formazioni che hanno affrontato diverse volte questa situazione.

24 semifinali per la Lazio

La squadra della capitale è più "esperta" da questo punto di vista. La Lazio infatti ha raggiunto questo punto della competizione in 24 occasioni arrivando poi a vincere la Coppa in sette occasioni piazzandosi al quinto posto di questa speciale classifica. Meglio hanno fatto Juventus e Inter, 36 semifinali a testa, Milan con 30 e la Roma con 28.

10 per l'Atalanta

La Dea invece si posiziona poco dentro la Top Ten, al nono posto a pari merito con la Sampdoria con 10 semifinali raggiunte, cinque delle quali negli ultimi nove anni. In tre occasioni è stata raggiunta la finale: nel 2018-2019, battuta proprio dalla Lazio a Roma, nel 2020-2021, sconfitta a Reggio Emilia contro la Juventus, e 2023-2024 ko di nuovo a Roma contro sempre contro i bianconeri. L’unica vittoria in Coppa Italia è datata 1963.