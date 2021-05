Atalanta, futuro incerto per Gollini. Non ci sono offerte, ma la Roma monitora la situazione

Una situazione delicata da risolvere il prima possibile. L'Atalanta, dopo aver blindato Gian Piero Gasperini, si è messa subito a lavoro per progettare la nuova stagione. Uno dei nodi cruciali riguarda proprio Pierluigi Gollini e un futuro abbastanza incerto: tante le prestazioni di qualità, ma resta da chiarire l'esclusione durante gli ottavi di ritorno contro il Real Madrid e un rapporto non proprio lineare col tecnico nerazzurro. Alcuni gol subiti hanno avuto un peso specifico notevole nella valutazione complessiva: l'errore sulla rete di Marusic (vittoria della Lazio per 3-1 al Gewiss Stadium) e il gol subito da Mendy contro i blancos hanno scatenato diverse polemiche nell'ambiente atalantino. Inoltre eventuali offerte potrebbero portare il club ad accettare una cessione durante la sessione estiva.

FUTURO INCERTO - Resta da capire quale sarà la volontà del giocatore. La terza qualificazione consecutiva in Champions League potrebbe convincere l'estremo difensore a rimanere un altro anno a Bergamo, al netto di acquisti clamorosi Gollini rimarrà il portiere titolare anche nella prossima stagione. Nonostante le premesse la permanenza non è comunque scontata, con un'offerta interessante il numero 95 potrebbe anche decidere di cambiare aria. Si resta nel campo delle ipotesi, ma l'interessamento da parte della Roma è reale: i giallorossi, infatti, potrebbero puntare tutto sul classe '95.

LA ROMA VALUTA - Al momento non ci sono offerte concrete recapitate negli uffici di Zingonia, ma i capitolini stanno valutando attentamente la situazione. Inoltre i nerazzurri hanno già sul taccuino diversi nomi in caso di addio di Gollini: su tutti piacciono Cragno, Perin, Musso e Audero. Il tutto dipenderà dalla decisione del portiere degli orobici: restare o non restare, questo è il vero dilemma. Il futuro resta incerto, il calciomercato incombe: ma c'è ancora tempo per poter blindare la porta o meno. Di sicuro nessuno è insostituibile, per maggiori informazioni chiedere al Papu Gomez.